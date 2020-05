Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelschlepper fährt sich auf Bahnübergang fest und verursacht kurzzeitiges "Verkehrschaos" im Schienen- und Straßenverkehr

Wolfstein (ots)

Am Freitag den 15.05.2020 fuhr sich gegen 09:30 Uhr ein Sattelschlepper auf dem Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Wolfstein fest. Der Lkw blieb an einem anliegenden Geländer hängen, dabei entstand lediglich geringer Sachschaden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu Einschränkungen des Verkehrs auf der B 270 und dem Schienenverkehr. Die Bahnstrecke wurde nach Abschluss der Unfallaufnahme wieder durch die Bundespolizei freigegeben. |pilek

