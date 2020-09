Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 18.09.2020

Goslar (ots)

Diebstahl aus Pkw

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am Freitag, den 18.09.2020 in der Zeit von 12:15 Uhr - 13:30 Uhr, auf einem Parkplatz der Geißmarstraße in Höhe des dortigen Friedhofs. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw Renault ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche samt Geldbörse mit etwa 250 ,- Euro Bargeld und diversen Ausweisdokumenten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem PK Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/ 91111-0 in Verbindung zu setzen.

Wild ausgewichen

Ein 45jähriger Mann aus Braunschweig befuhr am 18.09.2020, gg. 22:45 Uhr, mit seinem Audi SUV, die B 82 von Weddingen kommend, in Rtg. Beuchte. Im Einmündungsbereich zur K 19 musste der Fahrzeugführer einem die Straße querenden Stück Rehwild ausweichen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen die dort befindliche Leitplanke. Der entstandene Sachschaden am Pkw wurde auf etwa 10.000 ,-Euro beziffert.MAP

