Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 19.09.2020

Goslar (ots)

Wildunfall

Am 19.09.20 kam es in den frühen Morgenstunden auf der K 58, zwischen Rhüden und Bilderlahe, zu einem Wildunfall. Ein über die Fahrbahn querendes Reh wurde vom LKW eines 65-jährigen Seeseners erfaßt und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 06.30 Uhr, etwa 50 kg Lachsforellen aus einer Fischbox. Diese befand sich auf dem Gelände mit mehreren Fischteichen, welche sich an der L 496, im Bereich Lutter, befinden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Durch einen 24-jährigen Seesener wurde am Freitag Strafananzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Freitag, 11.55 Uhr, wurde in der Straße "Am Galgenkamp" der linke Aussenspiegel seines zum Parken abgestellten Pkw BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird mit ca. 150 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381/9440 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Edeka, in der Straße "Am Wilhelmsbad", kam es am Freitag zwischen 10.45 Uhr und 16.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der zum Parken abgestellte Pkw VW einer 34-jährigen Rhüdenerin wurde hierbei im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05381/9440 entgegen.

Küchenbrand

Am Freitagmittag kam es in einem Haus in der Straße "Grüner Weg" zu einem Einsatz der Feuerwehr. Die 72-jährige Bewohnerin eines Zweifamilienhauses hatte eine heiße Pfanne auf dem Herd vergessen, woraufhin das darin befindliche Öl Feuer fing. Das Feuer konnte mittels Löschdecke selbstständig durch die Bewohner des Hauses gelöscht werden, sodass lediglich der Herd, die Dunstabzugshaube und die Deckenverkleidung durch das Feuer beschädigt wurde. Die Bewohnerin blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich der Asklepiosklinik zugeführt.

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde am Samstag, gegen 03.25 Uhr, durch Beamte des Polizeikommissariats Seesen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle sofort an, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. In der Folge wurde eine Blutentnahme bei dem Betroffenen angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

i.A. Behnke, POK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell