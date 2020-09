Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, d. 17.09.2020 parkte in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.15 Uhr ein schwarzer Pkw BMW auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 241 zwischen Clausthal und Osterode in Höhe der Bushaltestelle Flambacher Mühle. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass jemand alle vier Fahrzeugreifen zerstochen hatte. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst abgeholt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

