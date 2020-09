POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 16.09.2020

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall Dienstag, 15.09.2020, 21.55 Uhr Bad Harzburg, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Ein 76-jähriger Bad Harzburger befährt mit seinem Pkw Skoda Yeti in Bad Harzburg die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe eines dortigen Autohandels stößt er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Durch den Anstoß wird der Pkw Skoda in die Luft katapultiert, überschlägt sich und landet auf dem Fahrzeugdach. Der Fahrzeugführer zog sich lediglich zwei Schürfwunden am Kopf zu, die durch den herbeigerufenen Notarzt und einer RTW-Besatzung nach Kontrolle nicht behandelt werden mussten. Am Pkw des Verursachers sowie an dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000,-Euro.

Drei Einbruchdiebstähle aus Wohnhäusern- Diebesgut drei Fahrräder Montag, 14.09.2020, 15.00 Uhr- Dienstag, 15.09.2020, 11.50 Uhr Bad Harzburg, engerer Tatort: 2 x Wiesengrund, 1 x Hopfengarten Bislang unbekannte Täter drangen im o.a. Tatzeitraum in Mehrfamilienhäuser ein und entwendeten aus zwei verschlossenen Kellerräumen, die aufgebrochen wurden, sowie aus einem Gemeinschaftskellerraum für Fahrräder, jeweils ein Fahrrad. Die letzte Tat, Dienstag, 15.09.2020, wurde im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 11.50 Uhr ausgeführt. Es wurden folgende Fahrräder entwendet: E-bike, Marke CARVER, Wert 1700,-Euro, ein Mountainbike Marke Bulls, Zeitwert 350,-Euro (Neuwert 1000,-Euro), sowie ein Mountainbike Marke MERIDA, Wert 1249,-Euro.

