Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zwei Autofahrer verursachen unter Einfluss von Betäubungsmitteln Verkehrsunfälle

Goslar (ots)

An der Kreuzung Okerstraße / Odermarkplatz verursachte ein 33-jähriger Autofahrer aus Goslar am Dienstagmittag einen Auffahrunfall, indem er auf einen bei Rotlicht haltenden Pkw auffuhr.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis, woraufhin dem Fahrer im Krankenhaus Blut abgenommen wurde.

Der Führerschein wurde sichergestellt und neben der Unfallanzeige auch eine Strafanzeige gefertigt.

Gegen 16.50 Uhr verursachte dieser Mann einen Verkehrsunfall in der Sudmerbergstraße, obwohl ihm zuvor die Weiterfahrt untersagt worden war. Nun erwartet den Fahrzeugführer ein weiteres Strafverfahren.

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Goslar fuhr am Dienstagabend in der Bäckerstraße gegen einen dort geparkten Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher räumte bei der Unfallaufnahme den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde nach positivem Drogenerkennungstest im Krankenhaus Goslar eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

