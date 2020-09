Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 15.09.2020

Goslar (ots)

Wildunfall

Am Dienstag, 15.09.2020, gegen 04.35 Uhr, befuhr ein 33jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die B 82 aus Rhüden kommend in Richtung Langelsheim. Kurz vor Ödishausen wechselte plötzlich ein Reh von rechts nach links über die Fahrbahn. Beim Zusammenstoß wurde das Tier getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (som)

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 14.09.2020, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der B 243 kurz vor dem Ortseingang Bornhausen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine aus Richtung Seesen kommende 64jährige Bornhäuserin musste aufgrund einer Straßenkontrolle der SM Seesen stoppen. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 26jährige Frau aus Bornhausen zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Eine 37jährige Seesenerin konnte daraufhin mit ihrem PKW nicht mehr anhalten und schob die beiden vor ihr stehenden PKW zusammen. Die Frau aus Seesen und die jüngere Frau aus Bornhausen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 45.000 Euro (som).

Sachbeschädigung

Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter in Rhüden, Schulstraße, den abgestellten Motorroller einer 37jährigen Frau aus Rhüden. Durch Abbrechen des Gepäckträgers und zerkratzen des Lacks verursachten sie Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell