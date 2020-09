POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 15.09.2020

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Astfeld. Am Montag um 11:55 Uhr befuhr eine 59jährige Astfelderin mit ihrem PKW Toyota den Hüttenweg und beabsichtigte nach links in die Goslarsche Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 69 jährigen Fahrradfahrer, der die Goslarsche Straße in Richtung An der Haar befuhr. Es kam zum Zusammenstoß in deren Folge der Fahrradfahrer stürzte und verletzt wurde.

