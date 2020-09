Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Schwerpunktkontrollen der Polizei Goslar.

Goslar (ots)

Goslar/Langelsheim. Am gestrigen Montag führten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar in der Zeit von 09.15 bis 13.15 Uhr im Reiseckenweg in Goslar und in der Zeit von 13.15 bis 15.15 Uhr in der Langen Strasse in Langelsheim Schwerpunktkontrollen im Rahmen einer länderübergreifenden Aktion zur "Ablenkung im Straßenverkehr" durch.

Sie wurden dabei von Einsatzkräften der Polizeistation Langelsheim und der Bereitschaftspolizei Braunschweig unterstützt.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert grundsätzlich die uneingeschränkte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Dies gilt in besonderem Maße natürlich für Fahrzeugführerinnen und -führer.

Zunehmend wird allerdings beobachtet, dass diese durch das Telefonieren mit einem Handy oder die Nutzung anderer Funktionen, wie zum Beispiel Messenger-Diensten, vom Verkehrsgeschehen abgelenkt sind.

Ablenkung am Steuer jedoch verringert die Aufmerksamkeit mit der Folge, dass gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu spät erkannt werden und zu Verkehrsunfällen mit schweren Folgen führen.

Untersuchungen dazu haben aufgezeigt, dass gerade die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der Fahrt das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache erhöht.

Die in diesem Zusammenhang erfolgenden polizeilichen Maßnahmen sollen bei den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer das Bewusstsein für Ursache und Folgen stärken.

Im Rahmen der an den genannten Örtlichkeiten erfolgten stationären Verkehrskontrollen mussten insgesamt 20 Verstöße, darunter 1 mal Verdacht einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz, 3 mal Benutzung Mobiltelefon, 8 Verstöße gegen die Gurtpflicht, 1 mal Vorfahrtverstoß, 5 mal Bauartveränderung, 1 mal Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz und 1 sonstige Verkehrsordnungswidrigkeit, geahndet werden.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell