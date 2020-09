Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für So., 13.09.20

Goslar (ots)

Einbruch in Pflegeheim Von Fr.-Nachmittag bis Samstagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Pflegeheim im Bischoftal in Langelsheim ein und entwendeten u.a. einen Wandtresor. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter 05321/339-0.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluß Am Fr., 17:15 Uhr, wurde bei einer Verkehrskontrolle im Hüttenweg, Langelsheim, ein 56jähriger Langelsheimer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis für das genutzte Leichtkraftrad besaß und zudem unter dem Einfluß von berauschenden Mitteln stand.

Killig, PHK

