Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 13.09.2020

Goslar (ots)

1. Körperverletzung

Am 12.09.20, gegen 18:45 Uhr, kam es in Seesen-Rhüden zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 28jährigen Rhüdener und einer 30jährigen Rhüdenerin. Im Verlauf dieses Streites soll der 28jährige die 30jhrigen geschubst haben. In Folge dieses Schubses verlor die deutlich alkoholisierte 30jhrige ihr Gleichgewicht und fiel im Hausflur auf ihren Rücken. Nach einer kurzen Behandlung durch eine Rtw-Besatzung verblieb die 30jährige in ihrer Wohnung.

2. Körperverletzung

Am 13.09.2020, gegen 01:27 Uhr, kam es auf der Frankfurter Str. in Seesen zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 28jährigen Hausbewohner und einem 26jährigen Passanten. Der 28jährige schlug im Verlauf dieses Streites auf das 26jährige Opfer ein, dass leicht im Gesicht verletzt und ins Klinikum Seesen verbracht wird. Nach Zeugenangaben soll zuvor auch ein Schuss gefallen sein. Dies räumte der Besch. ein und händigte eine Schreckschusswaffe aus, die sichergestellt wurde.

3. Diebstahl im bes. schweren Fall

Im Tatzeitraum ( 14.08.20 ca., 12:00 - 12.09.20, ca. 15:45 Uhr ) gelangten bislang unbekannte Täter zweimal auf unbekannte Weise in das Büro einer Kirchengemeinde in Seesen und entwendeten aus einer Geldtasche, die in einer verschlossenen Schublade des Schreibtisches abgelegt war, insgesamt 480,- Bargeld.

4. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein Zeuge teilt am 12.09.2020, gegen 17:55 Uhr, der Polizei in Seesen fernmündl. mit, dass in der Rudolf-Diesel-Str. in Seesen mit einem grünen Pkw augenscheinlich Fahrübungen durchgeführt werden. Eine Überprüfung an der Halteradresse ergab, dass eine 18jährige Seesenerin den Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte.

In den vorgenannten Fällen wurden jeweils Ermittlungsverfahren durch die Polizei eingeleitet.

5. Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum kam es im Kommissariatsbereich zu 3 Wildunfällen mit einem geschätzten Sachschaden von insgesamt ca. 2000,- Euro.(Ste.)

