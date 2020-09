POL-GS: Pressemitteilung PSt Braunlage vom 12.09.2020

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B4

Am Samstag, dem 12.09.2020, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der B4 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhren zwei 16-Jährige mit ihren Leichtkrafträdern die B4 von Rothesütte in Richtung Hohegeiß. In einer Linkskurve verloren beide kurz nacheinander, infolge unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihre Motorräder und kamen zu Fall. Die 16-Jährigen trugen schwere Verletzungen davon und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Motorrädern entstand Totalschaden.

