POL-H: Fahrraddiebe nach Flucht festgenommen - Polizei sucht Eigentümer der Räder

Hannover (ots)

Nachdem Polizeibeamte in der Nacht zu heute, 06.04.2020, zwei 18 Jahre alte Männer in der hannoverschen Südstadt festgenommen haben, suchen die Ermittler nun die Eigentümer der beiden zuvor entwendeten Fahrräder.

Ein Zeuge (23) hatte gegen 02:20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er beobachtet gehabt hatte, wie das Duo jeweils ein angeschlossenes Zweirad an der Geibelstraße sowie an der Sallstraße entwendete. Als die Täter einen Streifenwagen sahen, trennten sie sich voneinander und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Dennoch konnte ein Dieb an der Bandelstraße und der andere an der Hildesheimer Straße festgenommen werden. Die zuvor entwendeten Damenräder wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden 18-jährigen Hannoveraner die Dienststelle wieder verlassen. Nun wird gegen sie wegen schweren Fahrraddiebstahls ermittelt.

Da die Eigentümer der Damenräder bislang nicht bekannt sind, wendet sich die Polizei nun mit Bildern an die Öffentlichkeit.

Bei dem an der Geibelstraße gestohlenen Rad handelt es sich um ein rotes Damenrad (26er) der Firma Record mit schwarzem Fahrradkorb und bei dem an der Sallstraße entwendeten um ein gelbes Pegasus Street Line.

Die Eigentümer der Räder werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3217 im Polizeikommissariat Südstadt zu melden. /now, ahm

