POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 15.09.2020

Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 15.09.2020

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Am 14.09.20 fuhr ein Fahrzeugführer eines VW Crafter von Hamburg kommend nach Bad Harzburg und wurde nach Zeugenhinweisen einer Verkehrskontrolle zugeführt. Es konnte eine Atemalkoholkonzetration von 2,18 %o festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Unerlaubter Anbau von Betäubungsmitte und unerlaubter Waffenbesitz

Am 14.09.2020 wollte die Polizei Bad Harzburger einen Bürger in anderer Sache aufsuchen und traf diesen nicht an. Auf der Terrasse konnten jedoch mehrere Hanfpflanzen festgestellt werden, die beschlagnahmt worden sind. Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung wurde eine erlaubnispflichtige Waffe und scharfe Munition frei zugänglich gefunden und ebenfalls beschlagnahmt.

