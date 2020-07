POL-KR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr endet mit vier Verletzten

Polizeipräsidium Krefeld

Am Samstag, den 25.07.2020, gegen 21.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kempener Allee/Horkesgath/Birkschenweg zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Dabei übersah eine 19-jährige Frau aus Krefeld beim Abbiegen von der Horkesgath in die Kempener Alle einen entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Frau aus Alpen. Durch den Unfall wurden eine 19- und 20-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug der Frau aus Krefeld, sowie die Frau aus Alpen und ihre 20-jährige Mitinsassin verletzt. Die vier Leichtverletzten wurden durch Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen beseitigt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teile der Kreuzung bis 22.30 Uhr gesperrt werden, wobei der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet wurde. (344)

