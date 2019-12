Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Mühlburg- Polizei nimmt zwei Männer fest

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend kam es in Mühlburg in der Rheinstraße zu einer Festnahme von zwei Männern.

Gegen 22:40 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen 26-jährigen Mann, der sich in der Rheinstraße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Kurz darauf trat ein 37-jährige Komplize hinzu. Beim Eintreffen der Polizei hielten sich die zwei Männer versteckt und flüchteten anschließend in Richtung eines nahegelegenen Schnellrestaurants, wo sie kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden konnten. Sowohl der 26-Jährige als auch der 37 Jahre alte Mann sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Des Weiteren wurde bei den Männern Werkzeug aufgefunden, welches zur Begehung von Diebstählen geeignet ist. Im Nachgang wurden an einigen Fahrzeugen mögliche Aufbruchspuren festgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass die beiden Komplizen gemeinsam Diebstahlshandlungen verüben wollten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

