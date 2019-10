Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verunfallter Pkw ohne Kennzeichen fiel einem Zeugen in Varel auf - dieser sollte angeblich entwendet worden sein - Polizei Varel klärt auf und leitet gegen den Fahrzeughalter weitere Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Sonntagmorgen, 20.10.2019, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er in der von-Tungeln-Straße einen vermutlich unfallbeschädigten PKW mit fehlenden Kennzeichen festgestellt hätte.

Anschlussermittlungen ergaben, dass der Pkw Opel in der Nacht zum Sonntag tatsächlich verunfallt war. Das Fahrzeug war beim Befahren der Wilhelmshavener Straße in Richtung Winkelsheide in Höhe Tanger Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Verkehrszeichen gefahren. Die Beamten fanden an der Unfallstelle eine Stoßstange mit dem Kennzeichen des abgestellten PKW.

Im weiteren Tagesverlauf meldete sich der Fahrzeughalter bei der Polizei, um den Diebstahl seines Pkw anzuzeigen, der sich in der Vareler Innenstadt ereignet haben sollte.

Die Polizei Varel nahm die Ermittlungen auf. Da sich im Rahmen der Anschlussmaßnahmen Wiedersprüche und Fragen ergeben haben, fasste der Ermittler nach. So gab der 36-jährige Fahrzeughalter schließlich im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gegenüber dem Beamten an, dass er selber in der Nacht den Verkehrsunfall verursacht hatte. In der Folge behauptete er auch am Tag darauf, dass sein Pkw entwendet worden wäre.

"Durch das unerlaubte Entfernen am Unfallort hat er sich strafbar gemacht" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, und ergänzt, dass das Vortäuschen einer Straftat kein Kavaliersdelikt ist! "Aufgrund einer Lüge werden völlig unnütz Polizei und Justiz bemüht. Die Polizisten fehlen dann bei ihrem Tätigwerden an anderer Stelle!"

Dieser Straftatbestand soll sowohl Gerichte, die Polizei und die Staatsanwaltschaft vor einer unberechtigten Inanspruchnahme schützen.

Gegen den 34-jährigen Vareler leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Vortäuschen einer Straftat ein.

