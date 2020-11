Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Stein auf Fahrbahn führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Im Ortsteil Giesenkirchen haben Unbekannte in der Nacht von Freitag, 13. November, auf Samstag, 14. November, einen circa 30 mal 20 Zentimeter großen Stein auf die Fahrbahn der Straße Ahrener Feld gelegt und so einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem an einem Auto ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist.

Gegen 3 Uhr früh am Samstagmorgen fuhr ein 57-jähriger Autofahrer über die ansonsten wenig befahrene Straße. Nahe der Kreuzung Mülforter Straße hörte er ein lautes, kratzendes Geräusch und hielt sofort an. Unter seinem Fahrzeug hatte sich ein Stein verkantet, der mutmaßlich aus einem nahegelegenen Steinvorgarten stammt und von Unbekannten mitten auf die Straße gelegt worden war. Front und Unterboden des Fahrzeugs des 57-Jährigen wurden dadurch beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell