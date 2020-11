Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Schrievers: 53-Jähriger gestellt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag, 14. November, um 23.30 Uhr einen 53-jährigen Mann gestellt, der am Helmut-Freuen-Ring in Schrievers in ein Einfamilienhaus eingebrochen ist.

Der Täter hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Dabei bemerkten ihn Zeugen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen wieder. Ihm steht nun ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl bevor. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell