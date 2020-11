Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht in der Ackerstraße: Fahrer oder Fahrerin eines weißen Ford Transits gesucht

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht nach einem weißen Ford Transit sowie dem Mann und der Frau, die in dem Auto gesessen haben sollen.

Zeugen berichten, der Wagen habe am Samstag, 14. November, gegen 7.30 Uhr in Hardterbroich-Pesch in der Einbahnstraße Ackerstraße einen in Höhe der Hausnummer 39 am rechten Straßenrand geparkten schwarzen Opel Corsa beschädigt. Die Frontschürze des Corsas ist verbogen, die Nebelscheinwerfer sind kaputt und der Radkasten ist verkratzt.

Weiter beobachteten die Zeugen einen Mann und eine Frau, die neben dem Lieferwagen auf der Straße standen, den Schaden am Corsa begutachteten und in einer ausländischen Sprache lautstark diskutierten.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarzes schulterlanges Haar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

