Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Mönchengladbach Rheydt und Hardterbroich

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

In der Ortslage Innenstadt Rheydt gelangten in der Nacht zum Samstag, 14.11.2020, unbekannte Täter durch aufgehebelte Fenster in zwei Geschäfte. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. In einem Fall wurde eine Kasse mit Bargeld als Beute mitgenommen.

Im Ortsteil Hardterbroich wurde zum Einen auf der Ernst- Brasse- Straße eine Garage aufgebrochen und anschließend ein darin stehender PKW geöffnet und durchsucht. Der Täter flüchtete mit einem aus der Garage entwendeten Fahrrad. Zum Anderen gelangten unbekannte Täter auf ein befriedetes Grundstück und durchsuchten einen dort geparkten PKW. Hier flüchteten der/die Täter nach ersten Aussagen des Eigentümers ohne Beute.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (Fr.)

