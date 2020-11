Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wickrath: Einbruch in Geschäft - Täter erbeuten Bargeld

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 11. November, 19 Uhr bis Donnerstag, 12. November, 13.30 Uhr in ein Ladenlokal an der Hochstadenstraße im Ortsteil Wickrath eingebrochen und haben einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Die Täter schlugen eine Glasscheibe an der Hauseingangstür ein und gelangten so in das Geschäft. Dort durchwühlten sie einen Arbeitsplatz. Sie stahlen Bargeld und flüchteten.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

