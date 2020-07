Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Temming/Sattelzug berührt Pferd und fährt weiter

Coesfeld (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Pferd am Freitag (24.7.20), nachdem es zu einem Kontakt zwischen dem Tier und einem Sattelzug kam. Ein 17-jähriger Billerbecker war gegen 20.55 Uhr auf der K38 unterwegs, unmittelbar hinter der Kreuzung L506. Er ritt am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rosendahl. Ein grau-weißer Sattelzug mit Tankauflieger fuhr mit zu geringem Abstand an dem Pferd vorbei. Dabei kam es zum Kontakt mit dem Tier. Der Reiter blieb unverletzt. Der Fahrer des Lkw fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell