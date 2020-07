Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Nordkirchener Straße/Unfallbeteiligter fährt weiter

Coesfeld (ots)

Am Freitag (24.7.20) kam es zu einem Kontakt zwischen einem 19-jährigen Motorradfahrer aus Nordkirchen und einem Auto, dessen Fahrer danach weiterfuhr. Der junge Mann befuhr mit seiner Maschine gegen 22.10 Uhr die Nordkirchener Straße in Richtung Nordkirchen. In einer Linkskurve kam es zum Kontakt zwischen ihm und dem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Er soll in einem schwarzen Kleinwagen gesessen haben. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

