Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mehrheitlich vorbildliche Verkehrsteilnehmer

Bad Dürkheim (ots)

Am 14.07.2020 wurde an mehreren Stellen in Bad Dürkheim die Geschwindigkeit mittels Lasermessung überwacht. Sowohl in der Kanalstraße als auch in der Kaiserlauterer Straße hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Lediglich 2 Verkehrsteilnehmer mussten in der Kanalstraße wegen Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht verwarnt werden. Bei der Kontrolle an der B37 in Grethen wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. An einen KRAD führte ein manipulierter Auspuff zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Spitzenreiter mit 70 km/h gemessen.

