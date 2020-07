Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - A65 Erheblicher Rückstau im Feierabendverkehr

Meckenheim - A65 (ots)

Zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr kam es im Berufsverkehr auf der A65 vor der Baustelle ab Dannstadt in Fahrtrichtung Haßloch zu einem erheblichen Rückstau, da ein LKW in der Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen mit einer festgefressenen Bremse liegen geblieben ist. Der LKW musste durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim und die Autobahnmeisterei Ruchheim bis in die Abendstunden abgesichert werden.

