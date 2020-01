Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

Olzheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 09.01.2020, und Freitag, dem 10.01.2020, wurde auf dem Wanderparkplatz Nr. 3 in der Nähe des Forsthauses Schneifel, eine größere Menge Hausratsmüll entsorgt. Es handelt sich dabei um den zweiten Wanderparkplatz an der L 20 aus Richtung B 265 kommend. Bei dem entsorgten Hausrat handelt es sich, neben einer Vielzahl von Kinderspielen, unter anderem um Schlafsäcke, Kissen, Klappstühle und diverse Elektrogeräte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 924-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

