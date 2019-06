Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Bentwisch - Abschlussmeldung

Rostock (ots)

Am heutigen Tag kam es in der Hansestraße Bentwisch im dortigen Industriegebiet zum Brand einer Produktionshalle (ots-Meldung vom 01.06.2019, 08:37 Uhr). Zum Zeitpunkt der Erstmeldung um 08:09 Uhr brannte die Halle nach Zeugenangaben bereits in voller Ausdehnung. Bei der Halle handelte es sich um eine Produktionshalle eines Fischölverarbeitungsunternehmens, in der unter anderem 40.000 Liter Fischöl lagerten. Die Halle und die darin befindlichen Produktionsgüter- und mittel wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf 20 - 25 Mio. Euro beziffert. Die Brandursache kann derzeit noch nicht benannt werden, ein Brandursachenermittler ist verständigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Sperrung der Hansestraße wurde aufgehoben, es kommt zu keinen Beeinträchtigungen der benachbarten Wohn- und Industriegebiete mehr. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden des Landkreises Rostock waren mit insgesamt 130 Kameraden vor Ort. Die Löscharbeiten waren gegen 14:00 Uhr abgeschlossen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

