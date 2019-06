PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Samstag, 01.06.2019

Limburg (ots)

Kriminalitätslage:

1. Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Tatort: 65520 Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Einkaufsmarkt Tatzeitraum: Freitag, 31.05.2019, 15:20 Uhr bis 15:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten eine Geldbörse aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Die Geldbörse hatte samt Inhalt einen Wert von ca. 50,- EUR.

2. Geldbörse aus Pkw entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Salzgasse Tatzeitraum: Freitag, 31.05.2019, 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr

Eine in dem geparkten Pkw, Citroen Berlingo, zurückgelassene Geldbörse wurde durch die offenstehende Fensterscheibe des Pkws entwendet. Die Geldbörse hatte samt Inhalt einen Wert von ca. 25,- EUR.

3. Vandalismus auf dem Gelände des Schützenvereins

Tatort: 65549 Limburg, Wiesbadener Straße Tatzeitraum: Mittwoch, 29.05.2019, 21:00 Uhr bis Freitag, 31.05.2019, 18:30 Uhr

Im Tatzeitraum beschädigten unbekannte Täter Inventar und Schießplatten des Schützenvereins Limburg. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber in den genannten Fällen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: 65520 Bad Camberg, Badehausweg, Parkplatz Tatzeitraum: Freitag, 31.05.2019, 08:55 Uhr bis 11:00 Uhr

Im Tatzeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug die hintere Stoßstange eines geparkten Pkw, BMW, X83. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

PHK May

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell