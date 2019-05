Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: ABSCHLUSSMELDUNG - Brand im Rostocker Osthafen

Rostock (ots)

Die Berufsfeuerwehr Rostock und die Polizei waren am heutigen Nachmittag mehrere Stunden im Rostocker Osthafen beim Brand einer Lagerhalle und eines Holzlagerschuppens im Einsatz. Der Brand brach aus bislang noch ungeklärter Ursache aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. An einem nahegelegenen Gebäude wurden aufgrund der Hitzeentwicklung zudem mehrere Fensterscheiben beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen sind bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Eine schwarze Rauchwolke zog in südlicher Richtung in mehrere Stadtteile und sorgte dort für erhebliche Geruchsbelästigungen. Mittlerweile wurde die Warnmeldung wieder zurückgenommen. Im Auftrag A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

