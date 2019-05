Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebesbeute noch unbekannt

53879 Euskirchen (ots)

Donnerstagmorgen (8 Uhr) bemerkte ein Angestellter einer Wohnungsbaugesellschaft den Einbruch in ein durch die Firma verwaltendes Mehrfamilienhaus an der Straße "Kirchwall". Der oder die Diebe brachen die Hauseingangstür auf und begaben sich danach offensichtlich lediglich in den Keller. Hier brachen sie von acht Kellerräumen die Stahltüren auf. Ob die Diebe Beute machten, ist zurzeit noch unklar. Es entstand jedoch ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

