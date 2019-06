Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Keine Verletzten nach Gasexplosion

Nordhorn (ots)

Am Montagmorgen ist es vor einem Wohnhaus an der Monikastraße zur Explosion einer Gasleitung gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen kurz vor 10 Uhr gab es am Übergang vom gepflasterten öffentlichen Fußweg zum Privatgrundstück einen lauten Knall. Gehwegplatten wurden hochgedrückt und Flammen schlugen aus dem Boden. Eine nahegelegene Papiermülltonne geriet durch die Hitzeentwicklung in Brand und wurde komplett zerstört. Die Versorgungsbetriebe waren schnell vor Ort und kappten die Gaszufuhr. Die Polizei hatte im Vorfeld sämtliche Zufahrtswege abgesperrt. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Nennenswerte Sachschäden an Wohngebäuden sind nach ersten Einschätzungen nicht zu verzeichnen. Die Untersuchungen zur Unglücksursache laufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell