Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallzeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitagmorgen ist es im Kreisverkehr an der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 9 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem A6 aus der Overledinger Straße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil zum Hergang unterschiedliche Angaben gemacht werden, mögen sich Zeugen unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg melden.

