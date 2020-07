Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch den 14.07.2020 kam es im Zeitraum von 13:25 Uhr und 14:50 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW. Der/die Täter*in schlug in der Grainstraße in Neustadt/Weinstraße die linke, hintere Scheibe eines geparkten Autos ein. Im Anschluss durchsuchte der/die Täter*in das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Die Fahrzeugeigentümerin hatte jedoch keine Wertgegenstände im Fahrzeug, sodass der/die Täter*in die Örtlichkeit ohne Beute verließ. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen die den/die Täter*in gesehen haben oder Hinweise zu dem Tathergang geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden. Die Polizei rät dringend keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell