POL-KN: (VS-Villingen) Defekter Heizlüfter löst Alarm aus (21.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein defekter Heizlüfter löste am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr einen Brandmelder in einer Wohnung eines Wohnparks in der Straße "Wöschhalde" aus. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht eingreifen, da ein Anwohner den kokelnden Heizlüfter selbst löschte. Vom verschmorten Heizlüfter abgesehen entstand kein weiterer Sachschaden.

