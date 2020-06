Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto gestreift und abgehauen (21.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unfallflucht beging ein unbekannter Autofahrer am gestrigen Sonntag im Zeitraum von 14 Uhr bis 21 Uhr in der Rietenstraße. Ein Anwohner hatte mittags seinen schwarzen VW Sharan vor dem Haus Nummer 10 geparkt. Als er abends zum Auto zurück kam, stellte er Unfallschäden vorne links im Bereich des Kotflügels und der Felge fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

