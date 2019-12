Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit über 1,8 Promille Fahrzeug gesteuert

Bad Bergzabern, Weinstraße, 07.12.2019, 01:45 Uhr (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte in der Ortsmitte in Bad Bergzabern ein unsicher fahrender PKW festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die 42-jährige Fahrzeugführerin erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte und demnach nicht mehr fähig war, ihren PKW ordnungsgemäß zu führen. Zum Zwecke des Strafverfahrens wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

