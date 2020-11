Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wendemanöver auf Hermann-Pieq-Anlage: eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bei einer Kollision zweier Autos auf der Straße Hermann-Pieq-Anlage in Gladbach sind am Mittwoch, 11. November, gegen 16.45 Uhr eine 79-jährige Frau schwer und ein 28-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Die 79-Jährige fuhr mit ihrem grauen Mitsubishi auf der Hermann-Pieq-Anlage in Fahrtrichtung Roermonder Straße. Sie hielt auf dem rechten Randstreifen an und wollte wenden. Dabei übersah sie den Wagen des 28-Jährigen, der neben ihr auf dem linken Fahrstreifen der Hermann-Pieq-Anlage in dieselbe Richtung unterwegs war. (km)

