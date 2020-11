Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Paketbote entwendet Trekkingrad

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter, der sich in Rheydt an der Von-Galen-Straße nach Klingeln an einem Mehrfamilienhaus an einer Türsprechanlage fälschlicherweise als Paketbote ausgegeben und so Zugang in den Flur erlangt hatte, hat am Mittwoch, 11. November, gegen 16.40 Uhr ein Trekkingrad der Marke KTM gestohlen.

Ein Trekkingrad der Marke Zündapp ist am Mittwoch, 11. November, zwischen 15.30 und 15.50 Uhr in Mülfort an der Bruchstraße im Bereich einer Schule entwendet worden. Zeugen hatten zwei männliche Personen bei der Tat beobachtet: Eine Person sei über den Zaun geklettert und habe der zweiten Person das Fahrrad angegeben. Beide Personen sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein, eine sei schwarz und eine grau gekleidet gewesen.

Eine Fahndung der alarmierten Polizei im Nahbereich führte in beiden Fällen nicht auf die Spur der Diebe. Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach erfolgen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell