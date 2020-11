POL-MG: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Polizei Mönchengladbach

Schmuck haben unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schrievers an der Willy-Beines-Straße erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 6. November, 14 Uhr, und Samstag, 7. November, 9.30 Uhr, begangen worden sein. Die Täter hatten sich am Schloss der Wohnungseingangstür zu schaffen gemacht und so Zugang zu den Räumlichkeiten erlangt. In der Wohnung verschoben sie einige Gegenstände und entwendeten Schmuck.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

