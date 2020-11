Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Friseursalons als Tatorte

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Friseursalons sind in der Nacht zum Dienstag, 10. November, zu Tatorten von Einbruchsdelikten geworden. Die Polizei verzeichnete eine vollendete Tat und einen Versuch.

In Gladbach an der Waldhausener Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 2 und 3 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete einen Computer und Bargeld.

In Eicken an der Hindenburgstraße wurde zwischen 3.45 und 4.20 Uhr versucht, die Seitentüre eines Salons einzuschlagen. In diesem Fall scheiterte der Täter jedoch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell