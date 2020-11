Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Gärtnerei

Mönchengladbach (ots)

Einen Einbruchsversuch hat es in einer Gärtnerei in Schrievers an der Preyerstraße im Zeitraum zwischen Montag, 9. November, 14.15 Uhr, und Dienstag, 10. November, 8 Uhr, gegeben.

Vermutlich hatten die unbekannten Täter zunächst eine Steinfliese an der Treppe zum Eingang der Totenhalle des Friedhofs beschädigt und dann mit einem Teilstück dieser Fliese die Eingangstür der Gärtnerei einschmeißen wollen. Dies gelang ihnen aber ebenso wenig wie der Versuch, die Tür aufzuhebeln.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

