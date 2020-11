Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Erneut sind der Polizei Mönchengladbach Diebstähle aus Kraftfahrzeugen angezeigt worden. Die Täter hatten Scheiben der Pkw eingeschlagen und unter anderem einen Fotoapparat, Geldbörsen samt Ausweispapieren sowie Tankkarten erbeutet.

Die Tatorte lagen in Wanlo an der Kuckumer Straße am Dienstag, 10. November, zwischen 13 und 16.30 Uhr, in Hardterbroich-Pesch am Platz des Handwerks im Zeitraum zwischen Dienstag, 10. November, 22.50 Uhr, und Mittwoch, 11. November, 2.40 Uhr, sowie in zwei Fällen in Mülfort im Bereich Schlachthofstraße / Backeshof am Dienstag, 10. November, zwischen 17 und 18.15 Uhr.

Die Polizei bittet einerseits Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290 und appelliert andererseits abermals an alle Fahrzeugbesitzer, keine Wertsachen in geparkten Autos zurückzulassen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell