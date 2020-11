Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfall auf der Lindenstraße

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Unfall am Montag, 9.11.2020, 14 Uhr, beschädigte ein 41-jähriger Fahrer ein geparktes Auto - nach eigenen Angaben wegen eines über die Straße laufenden Kindes. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen.

Der 41-Jährige befuhr die Lindensraße mit einem schwarzen Ford Ranger aus Richtung der Marienburger Straße in Fahrtrichtung Wasserturm. Seinen Aussagen zufolge überquerte plötzlich von links kommend ein Kind die Fahrbahn. Er sei diesem, so der Fahrer weiter, ausgewichen und hierbei dann in den geparkten Mitsubishi gefahren. Das Kind beschrieb er als etwa 10-jährigen Jungen mit kurzen schwarzen Haaren und einer blau-schwarzen Jacke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der genaue Unfallort liegt auf der Lindenstraße, kurz vor der Kreuzung mit der Marktfeldstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und / oder dem beschriebenen Kind machen können. Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

