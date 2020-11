POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Polizei Mönchengladbach

Bei einem Diebstahl aus einem aufgebrochenen Pkw vom Typ VW Polo haben unbekannte Täter im Stadtteil Wickrath-West an der Seidenweberstraße im Zeitraum zwischen Montag, 9. November, 22.45 Uhr, und Dienstag, 10. November, 7 Uhr, eine Geldbörse und Angelzubehör entwendet.

In Lürrip an der Liebigstraße sind im Zeitraum zwischen Montag, 9. November, 16.30 Uhr, und Dienstag, 10. November, 6.10 Uhr, Werkzeuge und ein Navigationsgerät aus einem VW Transporter verschwunden.

In Mülfort an der Straße Römerbrunnen hatten unbekannte Täter irgendwann zwischen Freitag, 6. November, 18.30 Uhr, und Samstag, 7. November, 7 Uhr, eine Scheibe an einem Opel Vectra eingeschlagen. Die Täter ließen einen Verstärker und Handyzubehör mitgehen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

