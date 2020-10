Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Raub auf Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (27. Oktober 2020) hat ein maskierter Mann ein Schnellrestaurant an der Rheinstraße überfallen und Bargeld erbeutet.

Gegen 21 Uhr betrat ein Mann das Schnellrestaurant. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte sie auf, Bargeld in eine mitgebrachte Tüte zu legen. Anschließend flüchtete der Täter mitsamt der Beute.

Die Mitarbeiterin und eine Zeugin informierten die Polizei. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Es wurde niemand verletzt.

Der Mann ist circa 1,85 Meter groß. Er hat helles Haar und sprach Zeugenangaben zufolge, mit polnischem Akzent. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie Handschuhe und war mit einem schwarzen Halstuch maskiert.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell