Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtpark Fischeln: Mann bedrängt Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der eine Spaziergängerin im Stadtpark Fischeln am gestrigen Montagvormittag (26. Oktober 2020) bedrängt und sich in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Die 42-jährige Krefelderin war gegen 11:30 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Ein ihr entgegenkommender Mann zeigte sich in schamverletzender Weise und verfolgte sie einige Meter, bevor er flüchtete. Eine Zeugin fotografierte den Mann und informierte die Polizei.

Er ist circa 35 Jahre alt und trug einen grauen Jogginganzug und eine schwarze Brille.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (505)

