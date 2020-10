Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Nach Streit Auto in Brand gesteckt - Polizei hat Verdächtigen ermittelt

Krefeld (ots)

Am Montag (26. Oktober 2020) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:30 Uhr zu einem Parkplatz an der Kölner Straße gerufen: Dort stand ein Auto in Flammen. Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt, verletzt wurde niemand. Die Beamten konnten einen Tatverdächtigen ermitteln, der den Pkw nach einem Streit in Brand gesteckt haben soll. (503)

