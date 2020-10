Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Polizei fasst mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (21. Oktober 2020) versuchten zwei Männer, in ein Einfamilienhaus in Bockum einzubrechen. Ein Zeuge rief die Polizei.

Gegen 19:30 Uhr beobachtete der Zeuge einen Mann, der auf der Straße vor dem Haus immer wieder auf und ab ging und sich umsah. Schließlich kam ein zweiter Mann dazu, der über den Zaun des Grundstücks kletterte, während der andere die Gegend im Auge behielt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten entdeckten im Garten einen der Männer. Er flüchtete über Zäune durch die Nachbargärten. Kurz darauf konnte die Polizei zwei Verdächtige in einem Pkw aufgreifen, der in der Nähe parkte.

Den 33-jährigen Bosnier und den 18-jährigen Serben erwartet nun ein Strafverfahren. (501)

