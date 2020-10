Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrug an Senioren: Gehäuft Anrufe von falschen Polizisten in Krefeld

Krefeld (ots)

Derzeit versuchen im Raum Krefeld verstärkt falsche Polizisten, Senioren anzurufen und um ihr Erspartes oder Wertsachen zu bringen. Am Dienstag (20. Oktober 2020) waren bei der Polizei Krefeld in nur drei Stunden fast 40 Hinweise eingegangen, vor allem aus den Gebieten Verberg, Inrath und Kempener Feld. Deshalb nochmals drei wichtige Hinweise:

- Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihrem Besitz oder Kontostand, und sie kommt auch nicht bei Ihnen vorbei, um Geld oder Schmuck einzusammeln, zum Beispiel, um es vor Einbrecherbanden "in Sicherheit" zu bringen.

- Wenn Sie einen Anruf bekommen und im Display "110" steht, ist ganz sicher nicht die Polizei am Apparat. Sie ruft nicht von einem 110-Anschluss aus an.

- Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, rufen Sie bitte unbedingt die echte Polizei an, aber keinesfalls von dem Telefon aus, an dem Sie den zweifelhaften Anruf entgegengenommen haben. Betrüger können die Leitung so manipulieren, dass Sie sofort wieder mit ihnen verbunden werden. Rufen Sie von einem anderen Telefon aus die 110 an. (500)

